    Mundial 2026

    Por qué le dicen Las Águilas de Cartago a la Selección de Túnez: origen e historia del apodo

    El mote del cuadro de África, que estará en su séptima Copa del Mundo, es la combinación de dos símbolos.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Túnez se clasificó a la Copa Mundial 2026 con su apodo característico a nivel mundial, Las Águilas de Cartago.

    Este sobrenombre por parte del cuadro del norte África va de la mano con dos símbolos históricos para ellos, que han perdurado en sus memorias hasta la fecha.

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    Túnez estará en su séptima Copa del Mundo este verano, con el único propósito de lograr avanzar por primera vez de la Fase de Grupos.

    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE TÚNEZ


    El apodo de la selección de Túnez es el de Las Águilas de Cartago, que es la unión del animal que es simbólico de la región y de la ciudad de Cartago que fue fundada por los fenicios de Tiro a finales del Siglo IX a.C. en lo que ahora es territorio tunecino.

    El águila calva es un símbolo para los tunecinos, por lo que añadieron Cartago, que antes de las Guerras Púnicas, dominaba el Mediterráneo y fue devastado en el Siglo II a.C.

    Cabe mencionar que el águila calva no es considerado como tal el animal nacional de Túnez, el cual es el dromedario o como algunos a veces lo prefieren llamar, camello.

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