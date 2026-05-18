Túnez 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Túnez en la historia? La selección de Las Águilas de Cartago tuvieron en Issam Jemâa a su máximo referente en la delantera hasta el 2014.

Video Mundial 2026: La Selección de Túnez anunció su convocatoria definitiva

La Selección de Túnez quiere que el Mundial 2026 sea cita perfecta para ellos y la figura retirada de Issam Jemâa es su máximo goleador en la historia.

Las Águilas de Cartago tuvieron en Jemâa a su máximo referente en la delantera hasta el 2014, aunque nunca pudo marcar en una Copa del Mundo.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE TÚNEZ



Issam Jemâa se convirtió en el máximo goleador de Túnez al desbancar a Francileudo Santosen junio de 2011, en partido de las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones.

Jemâa tiene en Youssef Msakni al único que en la actualidad puede romper esa marca de 36 goles, al seguir en activo y ser posiblemente convocado al Mundial 2026.

Issam Jemâa : 36 goles

: 36 goles Wahbi Khazri : 25 goles

: 25 goles Youssef Msakni : 23 goles (en activo)

: 23 goles (en activo) Francileudo Santos : 22 goles

: 22 goles Adel Sellimi: 20 goles.

La Copa Mundial 2026 también puede ser la cita perfecta para Naïm Sliti que tiene más de 10 años jugando con la selección y suma 14 goles en el Top 10 de goleadores.



GOLEADORES DE TÚNEZ EN MUNDIALES



La selección de Túnez jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.