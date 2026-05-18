    Túnez 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Túnez en la historia?

    La selección de Las Águilas de Cartago tuvieron en Issam Jemâa a su máximo referente en la delantera hasta el 2014.

    Por:David Espinosa
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    Video Mundial 2026: La Selección de Túnez anunció su convocatoria definitiva

    La Selección de Túnez quiere que el Mundial 2026 sea cita perfecta para ellos y la figura retirada de Issam Jemâa es su máximo goleador en la historia.

    Las Águilas de Cartago tuvieron en Jemâa a su máximo referente en la delantera hasta el 2014, aunque nunca pudo marcar en una Copa del Mundo.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE TÚNEZ


    Issam Jemâa se convirtió en el máximo goleador de Túnez al desbancar a Francileudo Santosen junio de 2011, en partido de las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones.

    Jemâa tiene en Youssef Msakni al único que en la actualidad puede romper esa marca de 36 goles, al seguir en activo y ser posiblemente convocado al Mundial 2026.

    • Issam Jemâa: 36 goles
    • Wahbi Khazri: 25 goles
    • Youssef Msakni: 23 goles (en activo)
    • Francileudo Santos: 22 goles
    • Adel Sellimi: 20 goles.

    La Copa Mundial 2026 también puede ser la cita perfecta para Naïm Sliti que tiene más de 10 años jugando con la selección y suma 14 goles en el Top 10 de goleadores.

    GOLEADORES DE TÚNEZ EN MUNDIALES


    La selección de Túnez jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Wahbi Khazri: 3 goles
    • Fakhreddine Ben Youssef: 1 gol
    • Raouf Bouzaiene: 1 gol
    • Dylan Bronn: 1 gol
    • 8 jugadores con 1 gol.
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