    Mundial 2026

    Futbolista de Túnez no jugará el Mundial 2026 porque su papá no lo dejó ir

    Se trata de Louey Ben Farhat quien milita en la segunda división del futbol alemán.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Mundial 2026: La Selección de Túnez anunció su convocatoria definitiva

    La Selección de Túnez protagonizó una de las historias más insólitas rumbo al Mundial 2026 luego de que una de sus máximas promesas quedara fuera de la convocatoria porque su papá no le dio permiso.

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    Se trata de Louey Ben Farhat, delantero de 19 años que milita en el Karlsruher de la segunda división de Alemania y que era considerado por el técnico Sabri Lamouchi para la próxima Copa del Mundo.

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    Fue el mismo estratega de la selección africana quien reveló en conferencia de prensa que recibió una llamada del padre del futbolista para decirle que no lo convocará, algo que sorprendió a Sabri Lamouchi.

    Recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey, no contestó. Volví a llamar al padre, tampoco contestó. Es una falta de respeto” , contó el estratega de Túnez.

    Dicha revelación provocó todo tipo de comentarios contra al padre de Ben Farhat, y de acuerdo con reportes la decisión de que no fuera al Mundial 2026 se debe a que en el entorno del futbolista tendría temor de que una mala actuación en el Mundial pudiera frenar un posible salto a la Bundesliga.

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