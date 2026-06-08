Túnez 2026 El desolado arribo de Túnez a Monterrey para el Mundial del 2026 Los africanos llegaron a México y fueron recibidos por un tunecino que se casó con una regia.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Túnez está en territorio nacional. Imagen Mexsport.

La Selección de Túnez ya está en México. El representativo africano arribó este lunes a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sede donde debutará en la Copa del Mundo del 2026 ante Suecia el próximo 14 de junio.

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La llegada de los tunecinos a Monterrey no causó revuelo; incluso no se les hizo ninguna recepción especial, contrastando con el arribo de Japón hace unos días, cuando se le recibió con mariachis en suelo regio.

¿Por qué un aficionado de Túnez los recibió en Monterrey?

A la discreta llegada de Túnez a Monterrey se sumó la presencia de un único aficionado tunecino, el cual se dio cita con su bandera en el hotel de concentración del selectivo africano.

El único aficionado dijo llamarse Yassine y explicó que vive en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, debido a que se casó hace un tiempo con una regia, por lo que no desaprovechó la oportunidad para acudir al hotel para alentar a los jugadores de su país.

No obstante, para su mala fortuna, los elementos de seguridad del hotel de concentración no le permitieron la entrada al fanático, por lo que se tuvo que conformar con alentar a la distancia a sus connacionales.

¿Cuándo juega Túnez en Monterrey?