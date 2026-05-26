    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Túnez

    Las Águilas de Cartago cuentan con una vitrina de campeonatos con pocas copas.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Túnez, que tiene convocatoria lista para el Mundial 2026, tiene en su palmarés de títulos cuatro campeonatos oficiales a lo largo de su historia, de cara a su participación en la Copa del Mundo.

    Las Águilas de Cartago no han sido tan constantes en sus participaciones dentro de la Copa Africana de Naciones, pero ya pudo alzar el título en una ocasión.

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    Asimismo, tiene otro trofeo de torneo de la Confederación Africana de Futbol y un par más de torneos regioales.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE TÚNEZ


    La selección de Túnez solo ha participado en una ocasión en la Copa Confederaciones, al estar en la edición de Alemania 2005 y finalizó en el sexto lugar.

    En la Copa Africana de Naciones tiene en su haber un Subcampeonato, un Tercer Lugar y Cuarto Lugar, además del título que ganó hace más de 20 años.

    • Copa Africana de Naciones - 1 título: 2004
    • Campeonato Africano de Naciones - 1 título: 2011
    • Copa de Naciones Árabe - 1 título: 1963
    • Juegos Mediterráneos - 1 título: 2001

    La selección de Túnez participará en la Copa del Mundo por séptima vez en su historia, en la que espera avanzar de Fase de Grupos por primera vez o superar la barrera de acabar dentro delos 20 primeros lugares.

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