Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Túnez Las Águilas de Cartago cuentan con una vitrina de campeonatos con pocas copas.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo F de la Copa del Mundo 2026

La selección de Túnez, que tiene convocatoria lista para el Mundial 2026, tiene en su palmarés de títulos cuatro campeonatos oficiales a lo largo de su historia, de cara a su participación en la Copa del Mundo.

Las Águilas de Cartago no han sido tan constantes en sus participaciones dentro de la Copa Africana de Naciones, pero ya pudo alzar el título en una ocasión.

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Asimismo, tiene otro trofeo de torneo de la Confederación Africana de Futbol y un par más de torneos regioales.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE TÚNEZ



La selección de Túnez solo ha participado en una ocasión en la Copa Confederaciones, al estar en la edición de Alemania 2005 y finalizó en el sexto lugar.

En la Copa Africana de Naciones tiene en su haber un Subcampeonato, un Tercer Lugar y Cuarto Lugar, además del título que ganó hace más de 20 años.

Copa Africana de Naciones - 1 título: 2004

- 1 título: 2004 Campeonato Africano de Naciones - 1 título: 2011

- 1 título: 2011 Copa de Naciones Árabe - 1 título: 1963

- 1 título: 1963 Juegos Mediterráneos - 1 título: 2001