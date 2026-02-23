Túnez 2026 Fechas y horarios de los juegos de Túnez en el Mundial 2026 Túnez disputará su séptima Copa Mundial de la FIFA y competirá en el Grupo F.

La selección tunecina aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Guinea Ecuatorial con un gol en los minutos finales, resultado que le permitió confirmar su presencia en la máxima cita internacional.

Después de seis participaciones sin superar la fase de grupos, el conjunto africano intentará dar un paso adelante en esta edición.

Túnez y su desafío en el Grupo F

El seleccionado norteafricano forma parte del Grupo F, que encabeza Países Bajos y completan Japón y el equipo europeo que avance del repechaje entre Ucrania-Suecia y Polonia-Albania.

Uno de los referentes del plantel es Hannibal Mejbri, mediocampista de 23 años que milita en el Burnley de Inglaterra y que se ha convertido en pieza importante del seleccionado.

Túnez cuenta con una estructura equilibrada en todas sus líneas. El rendimiento colectivo será clave para aspirar a una campaña que marque un antes y un después en su historia mundialista.

Cómo ver los partidos de Túnez

La participación de Túnez en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse a través de ViX Premium. Recuerda que actualmente el paquete está en promoción por $499 MXN.

Si no cuentas con suscripción Premium, primero debes contratar ViX Premium anual y después activar el Pase Mundial 2026. Revisa todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com

Calendario completo de Túnez en la fase de grupos

Túnez disputará sus tres encuentros en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del centro de México y tiempo del Este.

Domingo 14 de junio de 2026

● Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs. Túnez en Estadio Monterrey a las 20:00 MX, 22:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

● Túnez vs. Japón en Estadio Monterrey a las 22:00 MX, 24:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026