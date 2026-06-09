Equipos Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Túnez en un Mundial FIFA La Selección de Futbol de Túnez acumula seis participaciones en la Copa del Mundo, con 18 partidos con tres victorias, cinco empates y 10 derrotas.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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La Selección de Túnez tiene como objetivo en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá superar la fase de grupos y de ser posible emular lo que hicieron en Argentina 1978, donde se convirtieron en una revelación al terminar en la novena posición.

Su debut en esa Copa del Mundo fue ante México al que derrotaron 3-1, el primer triunfo para un equipo africano en el certamen. En el segundo partido perdió por la mínima ante Polonia y empató sin goles ante Alemania Federal.

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Túnez ha quedado a deber

En Francia 1998 acumularon dos derrotas y un empate una Copa del Mundo para el olvido. Cuatro años después en Korea y Japón la misma tónica dos derrotas y un empate.

En Alemania 2006 igualaron a dos tantos ante Arabia Saudita y posteriormente descalabros (3-1 ante España) y 1-0 frente a Ucrania.