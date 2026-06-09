    Equipos Mundial 2026

    Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Túnez en un Mundial FIFA

    La Selección de Futbol de Túnez acumula seis participaciones en la Copa del Mundo, con 18 partidos con tres victorias, cinco empates y 10 derrotas.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    La Selección de Túnez tiene como objetivo en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá superar la fase de grupos y de ser posible emular lo que hicieron en Argentina 1978, donde se convirtieron en una revelación al terminar en la novena posición.

    Su debut en esa Copa del Mundo fue ante México al que derrotaron 3-1, el primer triunfo para un equipo africano en el certamen. En el segundo partido perdió por la mínima ante Polonia y empató sin goles ante Alemania Federal.

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    En Francia 1998 acumularon dos derrotas y un empate una Copa del Mundo para el olvido. Cuatro años después en Korea y Japón la misma tónica dos derrotas y un empate.

    En Alemania 2006 igualaron a dos tantos ante Arabia Saudita y posteriormente descalabros (3-1 ante España) y 1-0 frente a Ucrania.

    En la Copa del Mundo de Rusia 2018 cayó 2-1 ante Inglaterra y fue goleado 5-2 frente a Bélgica. En el último partido se impuso 2-1 a Panamá. Hace tres años en Qatar 2022, empató sin goles ante Dinamarca, pero perdió ante Australia y Francia por marcador de un gol en cada cotejo.

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