Por qué le dicen Nati a la Selección de Suiza: origen e historia del apodo
El mote del equipo suiza va en referencia total al significado de 'equipo nacional' en su idioma.
La selección de Suiza está de nuevo en la Copa del Mundo por sexta ocasión al hilo y con un apodo característico a nivel mundial, Nati.
Este sobrenombre del cuadro suizo no tiene un año exacto en que se empezó a posicionar entre los aficioandos, pero ha sido una referencia desde hace ya décadas.
Los europeos también tienen otro mote que poco a poco se hace popular, para no ser tan parecidos a lo que usan otras selecciones, ese apodo es el de Rossocrociati por su bandera, que signifca 'Cruces Rojas'.
HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE SUIZA
El apodo de la selección de Suiza, Nati, surge gracias a los cuatro idiomas que hay entre sus habitantes: francés, alemán, italiano y romanche.
El término Nati significa 'equipo o selección nacional', que viene del alemán, que igual en prensa deportiva se maneja el de Schweizer Nati, que es 'equipo nacional de Suiza' al español y que es el uso total incluido al país.
Suiza jugará su Copa del Mundo número 13 de la historia, con el objetivo de poder superar la ronda de Cuartos de Final, que no alcanzar a jugar desde el Mundial Suiza 1954.