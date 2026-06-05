Mundial 2026 Por qué le dicen Nati a la Selección de Suiza: origen e historia del apodo El mote del equipo suiza va en referencia total al significado de 'equipo nacional' en su idioma.

Video Esta es la convocatoria de la Selección de Suiza para el Mundial 2026

La selección de Suiza está de nuevo en la Copa del Mundo por sexta ocasión al hilo y con un apodo característico a nivel mundial, Nati.

Este sobrenombre del cuadro suizo no tiene un año exacto en que se empezó a posicionar entre los aficioandos, pero ha sido una referencia desde hace ya décadas.

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Los europeos también tienen otro mote que poco a poco se hace popular, para no ser tan parecidos a lo que usan otras selecciones, ese apodo es el de Rossocrociati por su bandera, que signifca 'Cruces Rojas'.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE SUIZA



El apodo de la selección de Suiza, Nati, surge gracias a los cuatro idiomas que hay entre sus habitantes: francés, alemán, italiano y romanche.

El término Nati significa 'equipo o selección nacional', que viene del alemán, que igual en prensa deportiva se maneja el de Schweizer Nati, que es 'equipo nacional de Suiza' al español y que es el uso total incluido al país.