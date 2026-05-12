Suiza en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
La selección de Las Cruces Rojas es una de las más históricas y hasta fue sede de una Copa del Mundo.
La Selección de Suiza está clasificada al Mundial 2026 por las Eliminatorias de UEFA al ser ganador de su respectivo grupo en la última jornada.
Los Rossocrociati estarán en esta Copa del Mundo por sexta ocasión de forma consecutiva, pero con la enmienda de por fin pasar de los Cuartos de Final.
SUIZA
EN MUNDIALES
Suiza tendrá su Copa del Mundo número 13 en su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Italia 1934 y fue sede en la edición de la Copa del Mundo 1954.
Desde que se aumentó el número de participantes en el torneo, los helvéticos siempre se han quedado en Octavos de Final o Fase de Grupos, por lo que su mejor actuación se rememora desde que fue anfitrión.
En el Mundial 1954, Suiza logró finalizar en Cuartos de Final, pero en el rendimiento total, fue la quinta mejor selección del evento.
- Participaciones en Mundiales: 13 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
- Títulos: Ninguno
- Mejor posición: 5°, Suiza 1954.
ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE SUIZA
EN MUNDIALES
En 12 participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Suiza, se ubica en el puesto 17 de 80 en el histórico.
Sus números y estadísticas del cuadro de los suizos en Mundiales es de 17 partidos con saldo de 14 triunfos, 8 empates y 19 derrotas. Con 55 goles anotados, 73 goles recibidos y efectividad del 40.65%.
ENTRENADOR DE
SUIZA
Murat Yakin fue contratado como técnico de Suiza en 2021 para conseguir el boleto al siguiente Mundial, misma que logró y que curiosamente regaló más de 9 kilos de chocolate suizo a Irlanda por haber empatado en aquella ocasión ante Italia que le dio el pase.
Yakin nació en Basilea, Suiza, cuenta con 51 años y es técnico desde 2006. Será la segunda ocasión que lleve a los helvéticos a la Copa del Mundo tras estrenarse en la edición de Qatar 2022.