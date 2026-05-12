Mundial 2026 Suiza en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Las Cruces Rojas es una de las más históricas y hasta fue sede de una Copa del Mundo.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo B de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Suiza está clasificada al Mundial 2026 por las Eliminatorias de UEFA al ser ganador de su respectivo grupo en la última jornada.

Los Rossocrociati estarán en esta Copa del Mundo por sexta ocasión de forma consecutiva, pero con la enmienda de por fin pasar de los Cuartos de Final.

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SUIZA

EN MUNDIALES



Suiza tendrá su Copa del Mundo número 13 en su historia en la que debutó por primera vez en el Mundial Italia 1934 y fue sede en la edición de la Copa del Mundo 1954.

Desde que se aumentó el número de participantes en el torneo, los helvéticos siempre se han quedado en Octavos de Final o Fase de Grupos, por lo que su mejor actuación se rememora desde que fue anfitrión.

En el Mundial 1954, Suiza logró finalizar en Cuartos de Final, pero en el rendimiento total, fue la quinta mejor selección del evento.

Participaciones en Mundiales: 13 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

13 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 5°, Suiza 1954.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE SUIZA

EN MUNDIALES



En 12 participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Suiza, se ubica en el puesto 17 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los suizos en Mundiales es de 17 partidos con saldo de 14 triunfos, 8 empates y 19 derrotas. Con 55 goles anotados, 73 goles recibidos y efectividad del 40.65%.

ENTRENADOR DE

SUIZA



Murat Yakin fue contratado como técnico de Suiza en 2021 para conseguir el boleto al siguiente Mundial, misma que logró y que curiosamente regaló más de 9 kilos de chocolate suizo a Irlanda por haber empatado en aquella ocasión ante Italia que le dio el pase.