Mundial 2026 Selección de Suiza: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 La selección suiza dio su lista de convocados para su participación en la Copa del Mundo de la FIFA donde enfrentará a uno de los anfitriones.

Video Esta es la convocatoria de la Selección de Suiza para el Mundial 2026

La Selección de Suiza dio a conocer la convocatoria de 26 jugadores para su participación en el Mundial 2026 en lo que será su sexta aparición en una Copa del Mundo de la FIFA de manera consecutiva, la décimo tercera en su historia.

Dirigidos por Murat Yakin, son 17 los jugadores que formaron parte del combinado suizo en el Mundial Qatar 2022, por lo que llegan a México, Estados Unidos y Canadá con la experiencia necesaria para buscar los Dieciseisavos de Final.

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Granit Xhaka es el futbolista con más partidos disputados de la actual Selección de Suiza con 144 seguido de Ricardo Rodríguez con 136, que jugarán su cuarta Copa del Mundo de la FIFA. Será el lunes 25 de mayo cuando se concentre de cara a la justa veraniega.

La Selección de Suiza tiene contemplado un partido amistoso frente a Jordania, que hará su debut en la historia de los Mundiales, lo harán en St. Gallen para luego volar a Estados Unidos, donde tendrán un partido más de preparación ante Australia en San Diego.

La Selección de Suiza quedó ubicada dentro del Grupo C del Mundial 2026 a lado de la co anfitriona Canadá, así como de Bosnia y Herzegovina (que dejó a Italia fuera del torneo en Playoffs de la UEFA) y Catar.

Esta es la lista de convocados por parte de la Selección de Suiza para el Mundial 2026:

PORTEROS:

Marvin Keller (Young Boys Berna)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Yvon Mvogo (Lorient)

DEFENSAS:

Manuel Akanji (Inter de Milán)

Aurele Amenda (Eintracht de Frankfurt)

Eray Comert (Valencia)

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

Luca Jaquez (VfB Stuttgart)

Miro Muheim (Hamburgo)

Ricardo Rodríguez (Real Betis)

Silvan Widmer (Mainz)

MEDIOCAMPISTAS:

Michel Aebischer (Pisa)

Christian Fassnacht (Young Boys de Berna)

Remo Freuler (Bolonia)

Ardon Jashari (AC Milan)

Johan Manzambi (Friburgo)

Fabian Rieder (Augsburgo)

Djibril Sow (Sevilla)

Rubén Vargas (Sevilla)

Granit Xhaka (Sunderland)

Denis Zakaria (Mónaco)

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DELANTEROS: