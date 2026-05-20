Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Suiza en la historia? El cuadro Rossocrociati cuenta con Alexander Frei como su máximo goleador de la historia.

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La Selección de Suiza se clasfició a la Copa del Mundo 2026 aunque sin figura actual como su máximo goleador de la historia, Alexander Frei.

El conjunto Rossocrociati se presentará de nuevo en una Copa Mundial con una generación, que muy pocos rebasan la cantidad de apenas 10 goles.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE SUIZA



Alexander Frei es el máximo goleador de la historia de la selección de Suiza un 11 de octubre de 2008 en juego ante Letonia rumbo al Mundial Sudáfrica 2010, que poseían Kubilay Türkyilmaz y Max Abegglen.

Abegglen fue el primero en imponer una marca de más goles en la selección helvética con 34 goles desde 1937. Türkyilmaz se encargó de de igualarla en 2001.

Alexander Frei : 42 goles

: 42 goles Kubilay Türkyilmaz : 34 goles

: 34 goles Max Abegglen : 34 goles

: 34 goles Xherdan Shaqiri : 32 goles

: 32 goles André Abegglen: 29 goles.

El equipo suizo solo tiene, dentro del Top 10 de goleadores, a Breel Embolo, que es el único futbolista en activo con 22 anotaciones.



GOLEADORES DE SUIZA EN MUNDIALES



La selección de Suiza jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.