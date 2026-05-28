Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Suiza La selección de Las Cruces Rojas no es de las más ganadoras a nivel mundial en torneos importantes.

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La selección de Suiza no añade un campeonato a su palmarés de títulos desde hace más de 100 años que tiene competencias internacionales.

Los helvéticos han asisitido a varias Copas del Mundo y Eurocopas, pero el único título que estuvo cerca de ganar no tiene nada que ver con esos dos torneos.

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Los suizos tienen la asignatura pendiente en los torneos relevantes de poder clasificarse a una Semifinal para contender por el título.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE SUIZA



La selección de Suiza brilló únicamente en los Juegos Olímpicos 1924 con una medalla de plata,de ahí en más, fue hasta la UEFA Nations League 2018-19 que pudo acercarse a un podio.

En esa ocasión finalizó en el Cuarto Lugar tras perder 3-1 ante Portugal en Semifinales y luego caer contra Inglaterra en penales por el Tercer Lugar.

Copa del Mundo - 0 títulos

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