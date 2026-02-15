Suiza 2026 Fechas y horarios de los juegos de Suiza en el Mundial 2026 Suiza disputará su sexta Copa Mundial de la FIFA consecutiva y competirá en el Grupo B.

Suiza confirmó su presencia en el Mundial 2026 tras empatar 1-1 ante Kosovo en la última jornada de las Eliminatorias europeas, resultado que le permitió mantener el invicto en su grupo y asegurar su clasificación directa.

El conjunto helvético llegará al torneo con una racha sostenida de participaciones mundialistas y con la intención de mejorar sus actuaciones recientes en la fase final.

Suiza y su momento rumbo a 2026

El seleccionado europeo atraviesa uno de los periodos más estables de su historia y una estructura competitiva consolidada.

Aunque no parte como favorito del grupo , Suiza es uno de esos equipos ordenados y con individualidades capaces de competir ante cualquier rival, lo que mantiene abierta la posibilidad de avanzar a la fase eliminatoria.

Cómo ver los partidos de Suiza en ViX

Los encuentros de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 26 estarán disponibles en ViX, donde además podrás ver los 104 partidos del torneo.

Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN. Si aún no estás suscrito, primero deberás de ser cliente del paquete ViX Premium anual y después activar el Pase Mundial 2026.

Para comenzar, entra a https://todoelmundialporvix.com , donde encontrarás toda la información disponible.

Calendario completo de Suiza en la fase de grupos

Suiza disputará sus tres encuentros del Grupo B en sedes d e Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México u Tiempo del Este.

Sábado 13 de junio de 2026

● Qatar vs. Suiza en Estadio Bahía de San Francisco a las 13:00 MX, 15:00 ET

Jueves 18 de junio de 2026

● Suiza vs. Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia en Estadio Los Ángeles a las 13:00 MX, 15:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026