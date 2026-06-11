Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Suiza en un Mundial FIFA Ubicados en el Grupo B, los suizos enfrentarán al anfitrión Canadá, Catar y una selección por conocer.

Video Serpientes amenazan concentración de esta selección en el Mundial 2026

La Selección de Suiza disputará su Copa del Mundo número 13 el próximo verano cuando se inaugure el Mundial de 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Localizada en el Grupo B junto a la anfitriona 'Hoja de Maple' y Catar, y en espera de un rival por confirmarse en el repechaje, Suiza busca repetir su mejor actuación en Copas del Mundo: llegar a Cuartos de Final.

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LA MEJOR ACTUACIÓN DE SUIZA EN COPAS DEL MUNDO

Italia 1934 fue el debut mundialista de los suizos en el que llegaron a Cuartos de Final donde perdieron ante la extinta Checoslovaquia. Cuatro años después, en Francia 1938, el cuadro helvético repitió la hazaña al derrotar en Octavos a la favorita Alemania.

La última vez que Suiza llegaría a estar entre las últimas 8 selecciones en un Mundial fue en casa en 1954. En aquella ocasión protagonizaron el partido con más goles en la historia de Copas del Mundo al caer 7-5 ante Austria.