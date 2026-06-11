Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Suiza en un Mundial FIFA
Ubicados en el Grupo B, los suizos enfrentarán al anfitrión Canadá, Catar y una selección por conocer.
La Selección de Suiza disputará su Copa del Mundo número 13 el próximo verano cuando se inaugure el Mundial de 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Localizada en el Grupo B junto a la anfitriona 'Hoja de Maple' y Catar, y en espera de un rival por confirmarse en el repechaje, Suiza busca repetir su mejor actuación en Copas del Mundo: llegar a Cuartos de Final.
LA MEJOR ACTUACIÓN DE SUIZA EN COPAS DEL MUNDO
Italia 1934 fue el debut mundialista de los suizos en el que llegaron a Cuartos de Final donde perdieron ante la extinta Checoslovaquia. Cuatro años después, en Francia 1938, el cuadro helvético repitió la hazaña al derrotar en Octavos a la favorita Alemania.
La última vez que Suiza llegaría a estar entre las últimas 8 selecciones en un Mundial fue en casa en 1954. En aquella ocasión protagonizaron el partido con más goles en la historia de Copas del Mundo al caer 7-5 ante Austria.
Desde el 2006, en Alemania, la Selección de Suiza no ha faltado a una cita mundialista donde suma 41 partidos, con 13 triunfos, 9 empates y 19 derrotas.