Mundial 2026 Suiza alerta a sus jugadores por posibles ataques de serpientes en el Mundial 2026 La Federación Suiza de Futbol publicó el mapa de su campamento base con una "zona de serpientes" incluida.

Video Serpientes amenazan concentración de esta selección en el Mundial 2026

La Selección de Suiza lanzó una insólita advertencia a sus jugadores tras la llegada a su campamento base en San Diego de cara a su debut en el Mundial 2026.

Suiza publicó el mapa de su centro de entrenamiento en la Academia Judía de San Diego y en el vienen secciones marcadas como el vestidor, el gimnasio, la cancha principal de entrenamiento y el campo dedicado a los porteros.

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Sin embargo, hay un área que despertó la curiosidad de los aficionados en redes sociales: la “zona de serpientes” que fue marcada por la Federación Suiza de Futbol para alertar a sus jugadores de no acercarse a esa área para evitar algún encuentro o ataque de una víbora.

🇨🇭😳 La selección de Suiza compartió el mapa del campo de entrenamiento para el Mundial 2026 que incluye una zona con una advertencial especial: ZONA DE SERPIENTES. pic.twitter.com/u3cZg8r3be — Samuel Vargas (@SVargasOK) June 6, 2026

La delegación suiza aterrizó en San Diego el pasado 2 de junio y este sábado jugó su último partido de preparación ante Australia, duelo que terminó con empate de 1-1.

Suiza debutará en el Mundial 2026 el próximo sábado 13 de junio ante Catar en el Estadio Bahía de San Francisco, y posteriormente se medirá a Bosnia y Herzegovina y Canadá el 18 y 24 de junio, respectivamente.