    Mundial 2026

    Suiza alerta a sus jugadores por posibles ataques de serpientes en el Mundial 2026

    La Federación Suiza de Futbol publicó el mapa de su campamento base con una "zona de serpientes" incluida.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Serpientes amenazan concentración de esta selección en el Mundial 2026

    La Selección de Suiza lanzó una insólita advertencia a sus jugadores tras la llegada a su campamento base en San Diego de cara a su debut en el Mundial 2026.

    Suiza publicó el mapa de su centro de entrenamiento en la Academia Judía de San Diego y en el vienen secciones marcadas como el vestidor, el gimnasio, la cancha principal de entrenamiento y el campo dedicado a los porteros.

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    Sin embargo, hay un área que despertó la curiosidad de los aficionados en redes sociales: la “zona de serpientes” que fue marcada por la Federación Suiza de Futbol para alertar a sus jugadores de no acercarse a esa área para evitar algún encuentro o ataque de una víbora.

    La delegación suiza aterrizó en San Diego el pasado 2 de junio y este sábado jugó su último partido de preparación ante Australia, duelo que terminó con empate de 1-1.

    Suiza debutará en el Mundial 2026 el próximo sábado 13 de junio ante Catar en el Estadio Bahía de San Francisco, y posteriormente se medirá a Bosnia y Herzegovina y Canadá el 18 y 24 de junio, respectivamente.

    La Nati, como se le conoce, se clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al ganar el Grupo B en las Eliminatorias por encima de Kosovo, Eslovenia y Suecia.

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