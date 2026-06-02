Suiza 2026 Breel Embolo no viaja con Suiza por problemas de visa al Mundial 2026 La delegación helvética tomó avión este martes con destino a San Diego para preparar el Mundial.

Video Mundial 2026: Breel Embolo no viaja a Estados Unidos por problema de visa

Breel Embolo, delantero de Suiza, no hizo el viaje a Estados Unidos al estar su visa en revisión previo a tomar el avión con destino a la Unión Americana.

Este martes 2 de junio, la delegación de Suiza emprendió la aventura para jugar el Mundial 2026 y la Federación Suiza de Futbol emitió postura ante lo sucedido.

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"Lamentablemente, Breel Embolo no puede viajar actualmente a Estados Unidos con el equipo. A las 10:30 de la mañana se nos informó que su solicitud de ESTA había sido sometida a una revisión adicional", señaló y explicó la federación.

Nacido en Camerún, Embolo ha sido internacional con Suiza en 85 ocasiones, ha marcado 23 goles, y el de 2026 sería su tercer Mundial.

Suiza juega en el Grupo B, donde es favorita frente a Canadá, Bosnia y Herzegovina y Catar, por lo que se espera que pueda avanzar a los Dieciseisavos de Final sin problemas.

El principal objetivo de la Nati es superar los Cuartos de Final, su techo histórico, aunque en cuatro de las últimas Copas del Mundo ha caído en Octavos.