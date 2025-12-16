FIFA Premios The Best de la FIFA: Ganadores de todas las categorías Conoce la lista de ganadores del premio que entrega anualmente la FIFA.

Video ¡Histórico! FIFA premia a Lizbeth Ovalle por el mejor gol del año

Los Premios The Best de la FIFA celebran su gala este martes 16 de diciembre con el reparto de galardones a lo mejor del futbol en 2025.

La cena gala de la FIFA, quizás la noche más glamourosa en el año por parte del organismo rector del futbol, se lleva a cabo en Doha, Catar.

Para esta ocasión, algunos de los ganadores se dieron a conocer en las redes sociales previo a la ceremonia de entrega y destacó por ejemplo que la mexicana Lizbeth Ovalle se llevó el premio Marta al mejor gol del futbol femenil en 2025.

PREMIO PUSKAS EN THE BEST: SANTIAGO MONTIEL SE LLEVA EL MEJOR GOL DEL AÑO



Arsene Wenger, director de desarrollo de la FIFA, reveló que el argentino Santiago Montiel ganó el Premio Puskas al mejor gol del año 2025.

Montiel, del Independiente de Avellaneda argentino, elaboró una espectacular chilena desde fuera del área en la Primera División de Argentina el pasado 11 de mayo.

LISTA DE GANADORES DE LOS PREMIOS THE BEST DE LA FIFA 2025



Los reconocimientos más importantes se anuncian en la gala desde Doha, Catar, en la vípsera de la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre Flamengo y Paris Saint Germain.

Premio FIFA a los Fans: aficionados del Zakho SC de Irak.

Premio al Fair Play: Dr. Andreas Harlass-Neuking del SSV Jahn Regensburg

Premio Marta al mejor gol femenil: Lizbeth Ovalle de Tigres (México)

Premio Puskas al mejor gol: Santiago Montiel de Independiente (Argentina)

-PORTEROS