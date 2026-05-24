    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Catar

    La selección de Los Marrones han brillado en los últimos años en la Copa Asiática.

    Por:David Espinosa
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    Video Selección de Catar ya tiene su base de concentración para el Mundial 2026

    La selección de Catar no cuenta con amplio palmarés de títulos de cara a su participación en el Mundial 2026 al cual clasificó por segunda vez en su historia.

    Los Marrones pertenecen a una subconfederación como la mayorías de los países de Asia, donde ha ganado títulos regionales en dos torneos diferentes.

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    La selección de Catar aumentó su competitividad desde que fue elegida sede del Mundial Qatar 2022, por lo que sorprendió con un bicampeonato en la Copa Asiática.

    Actualmente, Los Marrones son los vigentes campeones en Asia, y a eso, se le suman cuatro copas más a sus vitrinas de competencias regionales.

    • Copa Asiática - 2 títulos: 2019 y 2023
    • Campeonato de la Federación de Futbol de Asia Occidental - 1 título: 2013
    • Copa de Naciones del Golfo - 3 títulos: 1992, 2004 y 2014.

    Catar volverá a participar en una Copa del Mundo, pero en esta ocasión, para el Mundial 2026, se logró clasificar por primera vez vía eliminatoria.

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