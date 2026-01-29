Mundial 2026 Catar elige Santa Bárbara como su base para el Mundial 2026 El organizador de la última Copa del Mundo comparte el Grupo B con Canadá, Suiza y el ganador de un repechaje UEFA entre Gales-Bosnia e Italia-Irlanda del Norte.

Video Selección de Catar ya tiene su base de concentración para el Mundial 2026

La Selección de Catar ya comienza a trazar su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026, y uno de los primeros pasos estratégicos ha sido la elección este jueves de su campamento base.

El combinado asiático estableció a Santa Bárbara, California, como su sede durante el torneo, con el objetivo de contar con un entorno óptimo para su preparación y concentración.

Catar utilizará las instalaciones de Westmont College como su centro de entrenamientos, un complejo que cumple con los estándares de la FIFA y que ofrece condiciones ideales tanto en lo deportivo como en lo logístico.

La selección catarí, que hizo historia como anfitriona del Mundial 2022, afronta ahora un nuevo reto: competir lejos de casa y consolidarse como un equipo más competitivo en el escenario internacional. El cuerpo técnico considera que Santa Bárbara ofrece un entorno controlado que permitirá maximizar el rendimiento del plantel durante la justa mundialista.

Además, la presencia de Catar en California refuerza el carácter multicultural del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con esta decisión, el combinado asiático busca enfocarse plenamente en lo futbolístico y preparar cada detalle de su participación en el torneo más importante del planeta, donde intentará sorprender y dejar una mejor imagen en su segunda Copa del Mundo consecutiva.