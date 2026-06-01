Catar 2026 Selección de Catar: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Julen Lopetegui definió a los 26 futbolistas de la convocatoria tras hacer el recorte de algunos jugadores.

Video Revelan la lista de convocados por la selección de Catar al Mundial 2026

La selección de Catar dio su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, donde aparece Almoez Ali, el máximo goleador de su historia.

La principal referencia para Los Marrones, mote con el que se le conoce a Catar, es en la ofensiva con Akram Afif, pero sin dejar de lado a futbolistas como Almoez Ali y Edmílson Junior.

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La lista de Catar de 26 jugadores previo al Mundial



El director técnico Julen Lopetegui decidió hacer un recorte de jugadores que convocó para un campamento y un partido amistoso, en el que Catar perdió ante Irlanda en los últimos días.

En esta convocatoria también aparece Hassan Al Haydos, el jugador con más partidos en la historia de la selección asiática

Porteros : Mahmud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al Sadd) y Salah Zakaria (Al Duhail)

: Mahmud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al Sadd) y Salah Zakaria (Al Duhail) Defensas : Ayoub Al Alawi (Al Gharafa), Khoukhi (Al Sadd), Homan Al Amin (Cultural Leonesa/ESP), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi Doha), Pedro Miguel (Al Sadd), Alhussain (Al Arabi Doha) y Al Brake (Al Duhail)

: Ayoub Al Alawi (Al Gharafa), Khoukhi (Al Sadd), Homan Al Amin (Cultural Leonesa/ESP), Lucas Mendes (Al Wakrah), Issa Laye (Al Arabi Doha), Pedro Miguel (Al Sadd), Alhussain (Al Arabi Doha) y Al Brake (Al Duhail) Medios : Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathy (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan) y Mohamed Mannai (Al Shamal)

: Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Ahmed Fathy (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Jassim Gaber (Al Rayyan) y Mohamed Mannai (Al Shamal) Delanteros: Ahmed Al Janehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Akram Afif (Al Sadd), Al Moez Ali (Al Duhail), Edmilson Junior (Al Duhail), Hassan Al Haydos (Al Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Youssef Abdulrrazaq (Al Sadd).

Catar está en el Grupo B de la Copa del Mundo, junto con Canadá, Suiza y Bosnia y Herzegovina, ésta última selección clasificada vía Repechaje UEFA al eliminar a Italia.