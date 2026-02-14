Catar 2026 Fechas y horarios de los juegos de Qatar en el Mundial 2026 Qatar disputará su segunda Copa Mundial consecutiva y formará parte del Grupo B.



Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

Qatar aseguró su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la penúltima fase de las Eliminatorias asiáticas.

PUBLICIDAD

Después de haber sido anfitrión en 2022, el conjunto asiático regresará al escenario mundialista ahora como Campeón de Asia y con el objetivo de clasificarse por primera vez a una fase de eliminación directa.

Cómo ver los partidos de Qatar en ViX

La participación de Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, plataforma que transmitirá cada uno de los encuentros del torneo.

Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN y acceder a todos los partidos en https://todoelmundialporvix.com .

En caso de no estar suscrito, será necesario contratar primero ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026 para disfrutar de la cobertura completa.

Qatar y su regreso al Mundial

En la última jornada de las clasificatorias de la AFC, Qatar volvió a imponerse 2 - 1 a Emiratos Árabes Unidos y aseguró el boleto directo al torneo de 2026.

La selección asiática afrontará su segunda experiencia mundialista con mayor rodaje competitivo y con la intención de mejorar lo realizado en su debut en 2022.

Calendario completo de Qatar en la fase de grupos

Qatar disputará sus tres partidos del Grupo B en las sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este

Sábado 13 de junio de 2026

● Qatar vs. Suiza en Estadio Bahía de San Francisco a las 13:00 MX, 15:00 ET

Jueves 18 de junio de 2026

PUBLICIDAD

● Canadá vs. Qatar en Estadio BC Place Vancouver a las 16:00 MX, 18:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026