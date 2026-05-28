Mundial 2026 Catar pierde ante Irlanda en amistoso de cara al Mundial 2026 La selección catarí se prepara para enfrentar a Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina en la Copa del Mundo.

Video Resumen | Catar cae ante Irlanda en amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección de Catar perdió 1-0 ante Irlanda en su penúltimo partido de preparación antes de debutar en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio contra Suiza.

Nathan Collins anotó el único gol del partido con un cabezazo en un tiro libre que hizo vibrar el Estadio Aviva de Dublín al minuto 4.

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Antes de irse al descanso, Irlanda se quedó con un jugador menos por la expulsión de Jack Moylan al 44’. Catar también terminó el partido con 10 futbolistas por la roja directa a Almoez Ali al minuto 78.

Catar tendrá una última prueba antes de la Copa del Mundo cuando se enfrente a El Salvador el sábado 6 de junio en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

La selección catarí forma parte del Grupo B del Mundial 2026. Después de debutar ante Suiza en el Estadio Bahía de San Francisco, el conjunto asiático se medirá a Canadá en el Estadio Vancouver el 18 de junio y a Bosnia y Herzegovina en el Estadio Seattle el 24 de junio.