Catar 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Catar en la historia? La selección de Los Marrones tienen a un jugador en su mejor edad futbolística como máximo goleador de su historia.

Video Selección de Catar ya tiene su base de concentración para el Mundial 2026

La Selección de Catar se clasificó a su segunda Copa del Mundo de cara en el Mundial 2026 y tiene una figura reciente al frente de la lista de máximos goleadores de todos los tiempos.

Almoez Ali emergió desde 2016 con su primer gol y en solo siete años puedo dejar atrás la cantidad de anotaciones que parecían insuperable por muchos años.

PUBLICIDAD

MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE CATAR



En las Eliminatorias de Asia al Mundial 2026 fue cuando se logró romper la marca de goles que perteneció durante muchos años a Mansour Muftah, hasta que Almoez Ali lo consiguió.

Ali rebasó la cifra de 42 goles en partido eliminatorio ante Afganistán donde marcó cuatro anotaciones en noviembre de 2023 y de ahí a la fecha ha aumentado su cuota goleadora.

Almoez Ali : 60 goles (en activo)

: 60 goles (en activo) Mansour Muftah : 42 goles

: 42 goles Mubarak Mustafa : 41 goles

: 41 goles Hassan Al-Haydos : 41 goles (en activo)

: 41 goles (en activo) Akram Afif : 41 goles (en activo)

: 41 goles (en activo) Sebastián Soria: 40 goles (en activo).

Del Top 5 de goleadores en Catar, hay cuatro jugadores que siguen en activo, quienes apuntan, en su mayoría, a ser convocados al Mundial 2026.

GOLEADORES DE CATAR EN MUNDIALES