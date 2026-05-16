    Catar 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Catar en la historia?

    La selección de Los Marrones tienen a un jugador en su mejor edad futbolística como máximo goleador de su historia.

    Por:David Espinosa
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    Video Selección de Catar ya tiene su base de concentración para el Mundial 2026

    La Selección de Catar se clasificó a su segunda Copa del Mundo de cara en el Mundial 2026 y tiene una figura reciente al frente de la lista de máximos goleadores de todos los tiempos.

    Almoez Ali emergió desde 2016 con su primer gol y en solo siete años puedo dejar atrás la cantidad de anotaciones que parecían insuperable por muchos años.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE CATAR


    En las Eliminatorias de Asia al Mundial 2026 fue cuando se logró romper la marca de goles que perteneció durante muchos años a Mansour Muftah, hasta que Almoez Ali lo consiguió.

    Ali rebasó la cifra de 42 goles en partido eliminatorio ante Afganistán donde marcó cuatro anotaciones en noviembre de 2023 y de ahí a la fecha ha aumentado su cuota goleadora.

    • Almoez Ali: 60 goles (en activo)
    • Mansour Muftah: 42 goles
    • Mubarak Mustafa: 41 goles
    • Hassan Al-Haydos: 41 goles (en activo)
    • Akram Afif: 41 goles (en activo)
    • Sebastián Soria: 40 goles (en activo).

    Del Top 5 de goleadores en Catar, hay cuatro jugadores que siguen en activo, quienes apuntan, en su mayoría, a ser convocados al Mundial 2026.

    GOLEADORES DE CATAR EN MUNDIALES


    La selección de Catar jugará apenas su segunda Copa del Mundo en el Mundial 2026 y tiene en Mohammed Muntari a su único goleador en este tipo de torneos con una sola anotación.

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