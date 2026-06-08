Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Catar en un Mundial FIFA Una revancha ganada a pulso tendrá los catarís en la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Revelan la lista de convocados por la selección de Catar al Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA tiene definidos sus grupos tras el sorteo y en ellos aparece la Selección Catar, equipo que repite de forma consecutiva a una justa mundialista.

Solo falta conocer a seis países invitados al Mundial, mismos que conseguirán su boleto a través del repechaje que se disputará meses antes de que dé comienzo el torneo.

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Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Catar en un Mundial FIFA

Catar tendrá una revancha cuatro años después de su primera participación en un torneo internacional de la FIFA, esta vez accedieron por clasificación y no por ser sede como sucedió en en el Mundial 2022.

En esa Copa del Mundo, Catar se presentó ante Ecuador y perdió por 2-0, su segundo partido fue ante Senegal y cayeron por 3-1, finalizaron su participación en el torneo ante Países Bajos, juego en el que cayeron por 2-0.