Mundial 2026 Catar en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Los Marrones por fin lograron clasificar a una Copa del Mundo tras haber sido anfitriones.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo B de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Catar se clasificó al Mundial 2026 de forma directa en la Cuarta Ronda en las Eliminatorias de Confederación Asiática de Futbol por segunda vez en la historia.

Los Marrones comenzaron su andar en el futbol después de que lograron su independencia del Reino Unido, para afiliarse a la FIFA al poco tiempo.

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CATAR

EN MUNDIALES



Catar vivirá su segunda Copa del Mundo de la historia tras haber sido anfitrión en la pasada edición y fue la primera vez que logró su clasificación vía Eliminatorias de Asia.

Desde el proceso clasificatorio para Argentina 1978 y siempre se quedó en la orilla en 11 ocasiones.

Participaciones en Mundiales: 2 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

2 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: Último lugar en Qatar 2022.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

CATAR

EN MUNDIALES



En solo una participación previa en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Catar, se ubica en el puesto 72 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de los cataríes en Mundiales es de 3 partidos con saldo de 0 triunfos, 0 empates y 3 derrotas. Con 1 goles anotados, 7 goles recibidos y efectividad del 0%.

ENTRENADOR DE CATAR



Julen Lopetegui tomó al cuadro de Catar el pasado 1 de mayo de 2025 con la encomienda de clasificar al Mundial 2026 y lo logró en la Cuarta Ronda tras derrotar a Emiratos Árabes Unidos 2-1.