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    Por qué le dicen Los Marrones a la Selección de Catar: origen e historia del apodo

    El mote del cuadro de asiático va directamente relacionado del color de su bandera y esa tonalidad.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Catar repite con su clasificación a una Copa del Mundo y tiene un apodo característico con el que se ha dado a conocer, Los Marrones.

    Este sobrenombre tiene completa relación con el color de su bandera y con otra parte caracerística del país de la Península Arábiga

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    HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE CATAR


    La selección de Catar es conocida en el mundo del futbol como Los Marrones que hace alusión al color de su bandera y también a las tierras desérticas que abundan en aquel país.

    Si bien la traducción perfecta de la palabra árabe (انها المارون) con la que se describe al combinado nacional es Bergoña, lo apropiado es llamarla como Los Marrones, por ser más apegado a lo que buscan dar a conocer.

    Catar consiguió por primera vez su boleto a una Copa del Mundo vía eliminatorias de Asia, en la última ronda que daba boletos de forma directa al Mundial.

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