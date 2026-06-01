Mundial 2026 Por qué le dicen Los Marrones a la Selección de Catar: origen e historia del apodo El mote del cuadro de asiático va directamente relacionado del color de su bandera y esa tonalidad.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo B de la Copa del Mundo 2026

La selección de Catar repite con su clasificación a una Copa del Mundo y tiene un apodo característico con el que se ha dado a conocer, Los Marrones.

Este sobrenombre tiene completa relación con el color de su bandera y con otra parte caracerística del país de la Península Arábiga

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Catar fue recientemente anfitrión del último Mundial con el formato de 32 selecciones y únicamente 64 partidos, que cambió de cara a la justa del 2026 con 48 selecciones y 104 juegos.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE CATAR



La selección de Catar es conocida en el mundo del futbol como Los Marrones que hace alusión al color de su bandera y también a las tierras desérticas que abundan en aquel país.

Si bien la traducción perfecta de la palabra árabe (انها المارون) con la que se describe al combinado nacional es Bergoña, lo apropiado es llamarla como Los Marrones, por ser más apegado a lo que buscan dar a conocer.