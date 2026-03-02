Mundial 2026 ¿Qué pasa si la Selección de Irán se retira del Mundial 2026? Panoramas y candidatos A 100 días del Mundial 2026, este es el panorama que tiene en vilo a la organización.

A 100 días del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la posible retirada de la Selección de Irán del torneo a celebrarse este verano en Estados Unidos, México y Canadá ha provocado incertidumbre en la organización.

Luego de que el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, anunciara la participación de su selección como poco probable a meses del Mundial 2026 estos son los escenarios que FIFA tendría en mente para garantizar el cumplimiento del torneo.

¿QUÉ PASA SI IRÁN DECIDE NO PARTICIPAR EN EL MUNDIAL 2026?

En el Artículo 5 del Reglamento para la Copa Mundial 2026, la FIFA detalla explícitamente las medidas a tomar en caso de que una selección se retire, sea amonestada o suspendida a semanas del evento.

Si una selección clasificada al Mundial 2026 se retira con más de 30 días de antelación del inicio del torneo, la Comisión Disciplinaría multaría a la entidad responsable con poco menos de 324 mil dólares.

Si la renuncia al torneo ocurre con menos de 30 días de anticipación, la multa asciende, como mínimo, a 647 mil dólares.

Además, en el caso concreto de la Selección de Irán, deberá reembolsar los fondos recibidos por FIFA para gastos derivados de la preparación del Mundial que ascienden a 12 millones de dólares, 1.5 por cada selección clasificada y 10.5 por disputar el torneo.

¿QUÉ SELECCIÓN PODRÍA SUSTITUIR A IRÁN EN EL MUNDIAL 2026?

En caso de que Irán se retire oficialmente del Mundial 2026, la Confederación de Asia podría mantener su cupo de 8.5 plazas. De ser así, las selecciones de Emiratos Árabes Unidos u Omán podrían unirse al repechaje internacional que Irak disputará ante el ganador del cruce entre Bolivia y Surinam.

Cabe recordar que, hasta el momento, los tres partidos de Irán en Fase de Grupos se disputarán en suelo estadounidense; dos en Los Angeles y uno en Seattle:

15 DE JUNIO Rival: Nueva Zelanda Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles

21 DE JUNIO Rival: Bélgica Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles