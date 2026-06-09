Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Brasil en un Mundial FIFA Los Pentacampeones del mundo no conocen la gloria desde el lejano 2002.

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Sin duda, la Selección de Brasil siempre es una de las favoritas para llevarse el título de la Copa del Mundo de la FIFA, como lo demuestran sus cinco títulos en dicho torneo.

El Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá representa otra oportunidad de oro para la Canarinha que se ha quedado muy corta con su historia en los últimos 20 años sin poder lograr una actuación decente a pesar de la cantidad de estrella que suele generar año con año.

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Ubicada en el Grupo C tras el sorteo del Mundial 2026, Brasil tiene grandes posibilidades de avanzar en primera posición, pues en teoría y práctica es más fuerte y experimentada que Marruecos, Haití y Escocia.

Sin embargo, el trabajo de Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil no ha cuajado del todo entre los aficionados a medio año del inicio del Mundial 2026, pues argumenta que la Canarinha sigue sin recuperar su escencia.

LA MEJOR ACUTACIÓN DE BRASIL EN MUNDIALES DE LA FIFA

Escoger una mejor actuación de la Selección de Brasil en Copas del Mundo de la FIFA no solo es imposible, sino injusta, ya que cada final ha sido especial para la Canarinha por diferentes razones.

El Mundial Suecia 1958 podría ser un gran candidato para nombrar la mejor actuación de Brasil en Mundiales, ya que fue la primera consagración de la Canarinha como campeona del futbol mundial.

Fue en dicha edición, 8 años después del trágico Maracanazo, que un Pelé de 17 años sorprendió al mundo marcando dos goles con un Brasil invicto en 6 partidos y una goleada a los suecos en la final.

Pero lo mismo podría decirse de Chile 1962, donde Brasil se consagró bicampeón en Copas del Mundo o en México 1970 donde Pelé volvió a alzar un título y selló su legado como el mejor de todos los tiempos.

Los títulos de 1994 con aquella selección de estrellas y la del 2002 con quizás la última gran generación de Brasil siempre quedarán en la memoria de los aficionados.

SELECCIONES CON MÁS TÍTULOS DE COPA DEL MUNDO DE LA FIFA

Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002)

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Alemania (1954, 974, 1990, 2014)

Italia (1934, 1938, 1982 y 2006)

Argentina (1978, 1986 y 2022)

Francia (1998 y 2018)

Uruguay (1930 y 1950)

España (2010)