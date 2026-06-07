Neymar Jr., anuncia su última Copa del Mundo de la FIFA con Brasil
El astro brasileño posteó en sus redes sociales que la Copa del Mundo del 2026 sería la última en su trayectoria.
El futbolista brasileño Neymar, quien batalla para ponerse a punto para la Copa del Mundo debido a las lesiones que lo aquejan, dejó ver un mensaje de lo que sería su último Mundial en la que podría levantar la Copa Mundial de la FIFA.
A sus 34 años, el atacante del Santos reconoció que su carrera entra en la recta final y que esta cita mundialista representa su último intento por conquistar el trofeo que se le ha negado.
En el posteo el jugador del Santos escribe la frase: “ The Last Dance”, en relación con el documental que hiciera el exbasquetbolista Michael Jordan. Neymar ha estado batallando con el tema de las lesiones, que no le han permitido entrenar al parejo de sus compañeros, aunque se espera que esté listo para el inicio de la Copa del Mundo.
Cambio de imagen para el Mundial
En un video se aprecia el cambio de look que tendrá el número 10 de la Selección de Brasil, por el corte y tinte de cabello, que presumirá en el evento deportivo.
Por otro lado, Brasil derrotó 2-1 a Egipto, en partido de preparación de cara a la justa mundialista. Bruno Guimaraes y Endrick fueron los anotadores por los amazónicos, que debutarán el próximo sábado 13 de junio ante Marruecos.