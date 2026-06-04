Mundial 2026 La fuerte entrada de Casemiro a Endrick en entrenamiento de Brasil El delantero destacó en el entrenamiento de la Verdeamarela, pero fue frenado por su compañero.

Video Endrick brilla en Brasil y Casemiro lo frena con fuerte barrida

Endrick brilló en el último entrenamiento de la Verdeamarela con jugadas de fantasía, potencia y gol, sin embargo, fue frenado por Casemiro, quien le hizo una fuerte entrada.

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El video de la acción se hizo viral en redes sociales por la fuerza de la barrida de Casemiro cuando no tenía oportunidad de llegar al balón, pues quedaba bastante lejos.

Por su parte, Endrick compartió en su cuenta de X un video donde se ve que jala el balón estando de espaldas a la portería para quitarse a dos de sus compañeros, incluido Marquinhos, y define picando el balón para batir al portero.

Con 19 años, Endrick jugará su primera Copa del Mundo. El delantero del Real Madrid llega en gran momento tras brillar en su préstamo con Lyon, donde anotó ocho goles y dio ocho asistencias en 21 partidos del 2026.

Brasil viene de golear 6-2 a Panamá y se enfrentará a Egipto este sábado 6 de junio en su último amistoso antes de su debut en el Mundial 2026 contra Marruecos el 13 de junio.

Posteriormente, la Verdeamarela de Carlo Ancelotti se medirá a Haití y Escocia el próximo 19 y 24 de junio, respectivamente, dentro de la Fase de Grupos.