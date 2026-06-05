Mundial 2026 Neymar podría jugar partido del debut de Brasil ante Marruecos en el Mundial 2026 Ancelotti ha dado la actualización del estado de salud de su máxima estrella.

Video Ancelotti rompe el silencio sobre la lesión de Neymar a días del Mundial

Durante la rueda de prensa de La Canarinha para enfrentar a Egipto la tarde del sábado 6 de junio, Ancelotti fue directo y contundente sobre su evaluación en torno a la lesión de pantorrilla que sufre Neymar.

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"La situación de Neymar es muy clara. Está haciendo un excelente trabajo individual", comentó el DT italiano ante los medios y agregó:

"Mañana será sometido a una resonancia y, si todo sale bien, se juntará al grupo la próxima semana".

Tras la rueda de prensa, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) detalló que la resonancia a Neymar será efectuada es lunes 9 de junio.

La Selección de Brasil debuta el sábado 13 de junio ante Marruecos en el Estadio Nueva York para dar inicio a la actividad en el Grupo C, donde también están las selecciones de Haití y Escocia.

Calendario completo de Brasil en la fase de grupos

Brasil disputará sus tres partidos del Grupo C en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.