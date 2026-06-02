Mundial 2026 Brasil aterriza en Estados Unidos con una tradición mundialista La Canarinha aterrizó en aeropuerto de Newark para iniciar su preparación final para el torneo.

Video Mundial 2026: Brasil llega a New Jersey para afrontar la Copa del Mundo

La selección de Brasil llegó este martes 2 de junio a Estados Unidos tras volar desde Río de Janeiro para afrontar el Mundial 2026 que inicial el siguiente 11 de junio.

Con Neymar a la cabeza y con una tradición mítica mundialista de La Canarinha, los sudamericanos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark en New Jersey.

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La tradición de cada Copa del Mundo para Brasil es previo al despegue de su avión y a la llegada a la sede mundialista con dos camiones echando chorro de agua al paso de la aeronave, algo que tiene años que lo hacen.

Los partidos de Brasil en el Mundial 2026



Brasil es la única selección que ha asistidos a todos los Mundiales desde el primero en Uruguay 1930 hasta el siguiente que es la edición 23 que comenzará en unos días de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La Verdeamarelha tiene cinco títulos de la Copa del Mundo, pero no logra levantar la Copa FIFA desde Corea-Japón 2002 y en Brasil 2014 llegó a Semifinales, la máxima instancia en las pasadas cinco justas.

Brasil está dentro del Grupo C por lo que sus partidos son los siguientes en el Mundial 2026: Marruecos el 13 de junio, frente a Haití el19 de junio y contra Escocia el 24 de junio.