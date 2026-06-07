    Brasil 2026

    Wesley baja por lesión con Brasil y Ederson tomará su puesto

    El defensor se lesionó en el juego de preparación ante Egipto y Ancelotti llamó a Ederson para sustituirlo.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Problemas para Ancelotti, Wesley baja por lesión con Brasil

    Wesley, luego de la lesión sufrida en el juego amistoso ante Egipto del sábado, quedó fuera del Mundial 2026 y su lugar será tomado por Ederson del Atalanta.

    Así lo anunció la Confederación Brasileña de Futbol a través de un comunicado de prensa.

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    Este domingo se le hicieron los estudios correspondientes y se confirmó la gravedad.

    "La resonancia magnética reveló una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo" y lo ha dejado fuera de la Copa del Mundo.

    El documento, también agrega el llamado de quien lo sustituirá.

    "Ante el diagnóstico, la CBF anuncia la convocatoria del jugador Éderson, que se incorporará a la delegación este mismo lunes, en Estados Unidos”, completó.

    Wesley abandonó el juego ante Egipto por lesión a los 16 minutos de iniciado y en la banca él presentía lo que ocurría, y derramó lágrimas.

    Brasil está ubicado en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Brasil y Haití.

    Video Brasil derrota a Egipto en partido amistoso rumbo a la Copa Mundial 2026
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