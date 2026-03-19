Mundial 2026 Thibaut Courtois es baja de Bélgica: No jugará ante México y Estados Unidos Real Madrid comunicó la lesión del portero; se perdería el Derbi contra Atlético y la serie ante Bayern Múnich.

Video Thibaut Courtois no jugará el México vs. Bélgica por lesión

Real Madrid confirmó la lesión de Thibaut Courtois y el portero causará baja en la Selección de Bélgica para la fecha FIFA de marzo con amistosos ante México y Estados Unidos.

El portero se lesionó en el partido de vuelta de Octavos de Final de la Champions League ante Manchester City y, tras someterse a estudios médicos, Real Madrid comunicó que el futbolista belga sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

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Según la prensa española, Thibaut Courtois estaría fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas, por lo que se perdería el Derbi ante Atlético de Madrid y los dos partidos de Cuartos de Final contra el Bayern Múnich.

Además, el portero será baja para la fecha FIFA de marzo. Bélgica se enfrentará a Estados Unidos el sábado 28 de marzo en Atlanta, Georgia, y a México el martes 31 de marzo en Chicago, Illinois.

La Selección de Bélgica, dirigida por el francés Rudi García, se prepara para el Mundial 2026 donde forma parte del Grupo G junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Cabe recordar que, Courtois no juega con la selección belga desde octubre pasado, pues se perdió la última fecha FIFA del 2025 por una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha.