Bélgica 2026 Fechas y horarios de los juegos de Bélgica en el Mundial 2026 Bélgica disputará su 15ª Copa Mundial de la FIFA y encabezará el Grupo G.

La selección belga aseguró su clasificación al Mundial 2026 con una contundente victoria 7 - 0 sobre Liechtenstein en Lieja, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de su grupo en la eliminatoria europea.

Días antes había dejado escapar la oportunidad tras empatar 1-1 con Kazajistán, pero cerró el proceso con autoridad.

Después de una eliminación en fase de grupos en Qatar 2022, Bélgica buscará recuperar protagonismo en un torneo donde ya supo alcanzar las semifinales.

Bélgica y su panorama en el Grupo G

Los belgas integran el Grupo G junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En el papel, el conjunto europeo parte como favorito del sector.

El jugador más relevante del equipo es Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid y figura determinante en los momentos clave del seleccionado.

Bélgica mantiene una base de futbolistas con experiencia internacional como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Youri Tielemans y Jérémy Doku.

Cómo ver los partidos de Bélgica en ViX

La participación de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 26 estará disponible en ViX, donde se transmitirán los 104 encuentros del torneo.

Calendario completo de Bélgica en la fase de grupos

Bélgica disputará sus tres encuentros del Grupo G en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

● Bélgica vs. Egipto en Estadio Seattle a las 13:00 MX y 15:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026

● Bélgica vs. Irán en Estadio Los Ángeles a las 13:00 MX y 15:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026