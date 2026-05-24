Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Australia La selección de los Socceroos puede presumir el tener campeonatos en dos confederaciones distintas.

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La selección de Australia está en el Mundial 2026 con la intención de aumentar el palmarés de títulos que tiene en sus vitrinas.

Los Socceroos son de las pocas selecciones a nivel mundial que pueden presumir el tener campeonatos en dos confederaciones distintas.

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Cabe recordar que Australia, geográficamente pertence a Oceanía, pero desde 2007 solicitó su cambio a la Confederación Asiática de Futbol.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE AUSTRALIA



La selección de Australia tiene cinco títulos en sus vitrinas, la mayoría conseguidos en Oceanía donde jugó hasta el 2006 como afiliada.

En un torneo internacional a nivel mundial, su máximo logro fue haber terminado en segundo lugar en la Copa Confederaciones en 1997 y un Tercer Lugar en 2001.

Copa Asiática - 1 título: 2015

- 1 título: 2015 Copa de las Naciones de la OFC - 4 títulos: 1980, 1996, 2000 y 2004.