    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Australia

    La selección de los Socceroos puede presumir el tener campeonatos en dos confederaciones distintas.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Australia está en el Mundial 2026 con la intención de aumentar el palmarés de títulos que tiene en sus vitrinas.

    Los Socceroos son de las pocas selecciones a nivel mundial que pueden presumir el tener campeonatos en dos confederaciones distintas.

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    Cabe recordar que Australia, geográficamente pertence a Oceanía, pero desde 2007 solicitó su cambio a la Confederación Asiática de Futbol.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE AUSTRALIA


    La selección de Australia tiene cinco títulos en sus vitrinas, la mayoría conseguidos en Oceanía donde jugó hasta el 2006 como afiliada.

    En un torneo internacional a nivel mundial, su máximo logro fue haber terminado en segundo lugar en la Copa Confederaciones en 1997 y un Tercer Lugar en 2001.

    • Copa Asiática - 1 título: 2015
    • Copa de las Naciones de la OFC - 4 títulos: 1980, 1996, 2000 y 2004.

    Australia jugará su séptima Copa del Mundo, en las que en dos avanzó como representante de Oceanía y desde 2010 a la fecha, en Asia.

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