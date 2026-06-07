Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Australia en un Mundial FIFA El representativo de Oceanía, que compite en la Confederación Asiática, asistirá en el Mundial 2026 a su séptima Copa del Mundo.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Convocatoria de Australia con lista de 26 jugadores elegidos

Australia participará en el 2026 en su séptima Copa del Mundo, la sexta de manera consecutiva. Sus mejores actuaciones dentro de la competencia de la FIFA las consiguió en Alemania 2006 y en Qatar 2022. En ambas alcanzó la ronda de Octavos de Final.

La primera vez que participó en un Mundial fue en Alemania 1974, pero no regresó sino hasta el 2006 y lo hizo de gran manera para su causa: logrando avanzar por primera vez la fase grupos.

PUBLICIDAD

Quedó ubicada en el Grupo F y con una victoria (3-1 sobre Japón), un empate (2-2 frente a Croacia) y una derrota frente a Brasil (2-0) llegó a la siguiente ronda en segundo del sector, solo detrás de los amazónicos.

Italia fue su rival en ronda de eliminación directa y cayó por la mínima diferencia con la selección que a la postre sería la campeon del mundo en esa oportunidad. Lo hizo sobre el minuto minuto 95 y con un penal anotado por Francesco Totti.

Deiciseis años más tarde, en Catar, logró de nueva cuenta avanzar a los Octavos de Final. Su grupo fue el D y clasificó de nuevo en segunda posición, pero por primera vez en su historia consiguió dos victorias. La primera ante Túnez (1-0) y la segunda ante Dinamarca (1-0). Solo perdió en esa ronda con Francia (4-1).

Sin embargo, Argentina se impuso (2-1) en la siguiente ronda. Como le ocurrió en Alemania, al final la albiceleste comandada por Lionel Messi se coronó en el torneo.

Con esos antecedentes, Australia hará frente al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá e intentará igualar, superar ese par de actuaciones para hacer, una vez, historia para su causa.