Mundial 2026 Por qué le dicen Los Socceroos a la Selección de Australia: origen e historia del apodo El mote del cuadro de Oceanía viene con relación al animal más característico y símbolo nacional del país.

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La selección de Australia que jugará una Copa del Mundo por séptima vez, cuenta con un apodo característico con el que se ha dado a conocer, Los Socceroos.

Este sobrenombre viene diectamente del animal más característico del país y que es considerado como un símbolo nacional.

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El canguro, prácticamente aparece en todos los emblemas y cosas importantes de Australia, al punto de ser figura de algunos escudos de batallas.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE AUSTRALIA



La selección de Australia es conocida en el mundo del futbol como Los Socceroos que es la combinación de la palabra "soccer" (como ellos le dicen al futbol), con la de Kangaroos (canguro).

Todo esto viene a relación de que en sus primeros inicios, los australianos tenían una preferencia de estilo de juego de acciones a táctica fija, para aprovechar la altura y su salto.