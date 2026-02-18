Australia 2026 Fechas y horarios de los juegos de Australia en el Mundial 2026 Australia disputará su sexta Copa Mundial de la FIFA consecutiva y formará parte del Grupo D.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

Los Socceroos aseguraron su clasificación directa tras remontar 2-1 ante Arabia Saudí en Yidda, resultado que les permitió sellar su boleto sin necesidad de repechaje por primera vez desde 2014.

PUBLICIDAD

Australia mantiene así su presencia constante en la máxima cita desde Alemania 2006 y llegará al Mundial 2026 con la intención de sostener el crecimiento mostrado en los últimos torneos.

Australia y su consolidación mundialista

La selección oceánica compartirá sector con Estados Unidos, Paraguay y el europeo que avance desde el repechaje UEFA entre Eslovaquia-Kosovo y Turquía-Rumania.

Tras alcanzar los octavos de final en Qatar 2022, donde cayó ante Argentina, la meta vuelve a estar en superar la fase de grupos.

El equipo dirigido por Tony Popovic combina futbolistas con experiencia internacional y una base que ya ha competido en escenarios de alto nivel.

Cómo ver los partidos de Australia en ViX

La participación de Australia en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros del torneo.

Si ya eres usuario de ViX Premium, solo necesitas adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN para acceder a los 104 partidos. En caso de no contar con suscripción, deberás contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

Consulta los detalles en https://todoelmundialporvix.com y asegura tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Calendario completo de Australia en la fase de grupos

Australia disputará sus tres partidos del Grupo D en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Viernes 12 de junio de 2026

● Australia vs. Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo en Estadio BC Place Vancouver a las 22:00 MX y 00:00 ET

Viernes 19 de junio de 2026

● Estados Unidos vs. Australia en Estadio Seattle a las 13:00 MX, 15:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026