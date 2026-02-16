Mundial 2026 Lewis Miller causa baja en selección de Australia para el Mundial 2026 El defensa de Blackburn Rovers en Inglaterra sufrió una lesión el fin de semana pasado.

Lewis Miller, defensa de Blackburn Rovers y Australia, sufrió una lesión el fin de semana pasado que lo hará perderse el Mundial 2026 este verano con su país.

La cuenta oficial de la selección de Australia dio a conocer el parte médico del jugador este lunes a través de su cuenta oficial en X, @Socceroos.

"Los Socceroos puede confirmar que Lewis Miller (Blackburn Rovers) se rompió el tendón de Aquiles y fue sometido a una cirugía esta noche, lo que lo descarta para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Miller se lesionó el tendón de Aquiles en la victoria del Blackburn por 3-1 sobre el QPR el fin de semana pasado en el Campeonato inglés. Te deseamos lo mejor en tu recuperación, Lewis. Todos estamos pensando en ti".

LEWIS MILLER: HISTORIAL EN SELECCIÓN DE AUSTRALIA



Lewis Miller cuenta con 25 años y debutó con la selección de Australia en 2023 en un partido amistoso ante Inglaterra. Desde finales de 2024 y todo el 2025, el jugador que se desempeña como lateral derecho, fue inamovible con los Socceroos.

En total lleva 20 juegos con su país, 10 de ellos de Eliminatorias AFC al Mundial, ocho juegos amistosos y los últimos dos correspodientes a la Copa Asiática.