    Australia 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Australia en la historia?

    La selección de Los Socceroos tiene a una figura histórica en lo más alto de este rubro.

    Por:David Espinosa
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    Video El México vs. Australia, de preparación rumbo al Mundial 2026, cambia de horario

    La Selección de Australia jugará su séptima Copa del Mundo en el Mundial 2026 y tiene una figura histórica al frente de la lista de máximos goleadores de todos los tiempos.

    En la actualidad, no hay jugador en activo en Los Socceroos que esté dentro del Top 10 de goleadores, por lo que esta marca puede sobrevivir varios años hasta que alguien la pueda superar..

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE AUSTRALIA


    Australia, previo al Mundial Brasil 2014 vivió el momento histórico de tener a un nuevo goleador máximo en la figura de Tim Cahill, un jugador referente que se retiró en 2019 y que su última convocatoria fue en 2018.

    Cahill logró la cantidad de 50 goles que lleva más de 10 años sin que nadie le pueda hacer sombra, y es que desde que rompió la paridad con Damian Mori en un amistoso ante Ecuador en marzo de 2014.

    • Tim Cahill: 50 goles
    • Damian Mori: 29 goles
    • Archie Thompson: 28 goles
    • John Aloisi: 27 goles
    • Attila Abonyi: 25 goles.
    • John Kosmina: 25 goles.

    De los jugadores activos que se perfilan para estar en el Mundial 2026, los máximos goleadores al momento son Jackson Irvine con 14 y Mitchell Duke con 13 anotaciones.

    GOLEADORES DE AUSTRALIA EN MUNDIALES


    En la selección de Australia, de cara a jugar su séptima Copa del Mundo, esta es la lista de máximos goleadores en el torneo:

    • Tim Cahill: 5 goles
    • Mile Jedinak: 3 goles
    • Brett Holman: 2 goles
    • John Aloisi: 1 gol
    • 5 jugadores más con 1 gol
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