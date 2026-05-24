    Mundial 2026

    Australia pierde a D'Agostino y Matthews para el Mundial 2026

    El conjunto de Oceanía no podrá contar con un par de futbolistas y uno más está en la tablita tanto para el juego ante el Tri como para la competencia de la FIFA

    Por:Omar Carrillo
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    Video El México vs. Australia, de preparación rumbo al Mundial 2026, cambia de horario

    A tan solo unos días del inicio del Mundial 2026, las lesiones siguen cobrando su cuota y este domingo la Federación Australiana anunció que Nick D'Agostino, delantero del Viking noruego que juega en el Brisbane Roar de su país, abandonó a la concentración del equipo por una lesión.

    De esta manera, el atacante de 28 año no podrá estar en la competencia de la FIFA. Tampoco en el juego ante México del 30 de mayo. Todo ocurrió durante un entrenamiento del conjunto de Oceanía que está concentrado desde el pasado 5 de mayo en Sarasota, Miami.

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    La baja de D'Agostino, se une a la de Hayden Matthews que también por una lesión tampoco podrá participar.

    Otro jugador que está en la tablita es Riley McGree del Middlesbrough que en su más reciente juego salió lastimado y está a la espera de los resultados de las pruebas médicas.

    Australia jugará el próximo 30 de mayo un partido de preparación ante México, en Pasadena, y uno más el 6 de junio frente a Suiza, en San Diego.

    Ya en el Mundial está enmarcago en el Grupo D junto a Turquía, Estados Unidos y Paraguay.

    Video Australia se adelanta a México y arranca su preparación para el Mundial 2026
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