Video ¡Gol de Guatemala! Los Chapines anotan y sueñan con el mundial

La Selección de Guatemala recibe a su similar de Surinam en la última fecha de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Este partido se disputará en la cancha del Estadio El Trébol de la capital de Guatemala con capacidad para 8,500 espectadores.

PUBLICIDAD

Este encuentro es vital para las aspiraciones de los Suriboys, que buscan su boleto a la Copa del Mundo de forma directa, mientras que los Chapines quieren cerrar de forma digan su participación en la eliminatoria.

Durante los primeros 45 minutos, ambas escuadras estuvieron intensos, pero ese estilo los llevó a cerrar los espacios y los caminos para la creación de peligro en las áreas.

Surinam, el más urgido en este encuentro no fue lo que se esperaba, no encontró conexión entre la media cancha y la delantera.

Al minuto 49, Darwin Lom apareció solo en el área para conectar de cabeza el esférico que mandó Óscar Santis y abrió el marcador para los locales.

El cronómetro llegó a los 57 minutos, Rudy Muñoz filtró el balón para Olger Escobar y este disparó al entrar al área para dejar sin oportunidad al arquero de Surinam.

Así marchan los grupos de la Concacaf rumbo al Mundial 2026

GRUPO A

Panamá, 12 puntos al momento

Surinam, 9 puntos al momento

Guatemala, 8 puntos al momento

El Salvador, 3 puntos al momento

GRUPO B

Curazao, 12 puntos al momento

Jamaica, 11 puntos al momento

Trinidad y Tobago, 9 puntos al momento

Bermuda, 0 puntos al momento