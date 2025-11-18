    copa mundial de futbol 2026.

    Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: Guatemala vs. Surinam en vivo, goles y resumen

    El cuadro de Surinam busca clasificar a la Copa del Mundo aprovechando que los guatemaltecos ya están eliminados.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Gol de Guatemala! Los Chapines anotan y sueñan con el mundial

    La Selección de Guatemala recibe a su similar de Surinam en la última fecha de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

    Este partido se disputará en la cancha del Estadio El Trébol de la capital de Guatemala con capacidad para 8,500 espectadores.

    Este encuentro es vital para las aspiraciones de los Suriboys, que buscan su boleto a la Copa del Mundo de forma directa, mientras que los Chapines quieren cerrar de forma digan su participación en la eliminatoria.

    Durante los primeros 45 minutos, ambas escuadras estuvieron intensos, pero ese estilo los llevó a cerrar los espacios y los caminos para la creación de peligro en las áreas.

    Surinam, el más urgido en este encuentro no fue lo que se esperaba, no encontró conexión entre la media cancha y la delantera.

    Al minuto 49, Darwin Lom apareció solo en el área para conectar de cabeza el esférico que mandó Óscar Santis y abrió el marcador para los locales.

    El cronómetro llegó a los 57 minutos, Rudy Muñoz filtró el balón para Olger Escobar y este disparó al entrar al área para dejar sin oportunidad al arquero de Surinam.

    Así marchan los grupos de la Concacaf rumbo al Mundial 2026

    GRUPO A
    Panamá, 12 puntos al momento
    Surinam, 9 puntos al momento
    Guatemala, 8 puntos al momento
    El Salvador, 3 puntos al momento

    GRUPO B
    Curazao, 12 puntos al momento
    Jamaica, 11 puntos al momento
    Trinidad y Tobago, 9 puntos al momento
    Bermuda, 0 puntos al momento

    GRUPO C
    Haití, 11 puntos al momento
    Honduras, 9 puntos al momento
    Costa Rica, 7 puntos al momento
    Nicaragua, 4 puntos al momento

