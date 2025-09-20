Detienen a persona que robó decoración para el Mundial 2026 y causa indignación
Nuevo León se prepara para recibir la Copa del Mundo, aunque sujeto de 64 años provoca episodio oscuro.
México se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 y si bien la pasión entre el público mexicano va en aumento, esta alcanza a veces límites indeseables.
Esto ocurrió en Nuevo León, una de las tres entidades mexicanas que recibirán partidos en el Mundial 2026, y específicamente en el municipio de Guadalupe, donde se encuentra el recinto que pasará a llamarse Estadio Monterrey para la disputa de la Copa del Muindo.
Ahí, el Ayuntamiento de Guadalupe instaló adornos en víspera del Mundial 2026, uno de ellos, con uina portería y un balón grande y este último fue robado.
Por medio de videos en redes sociales se da testimonio de cómo un hombre y una mujer se las ingeniapara llevarse el balón que formaba parte del mobiliario, para posteriormente subirlo a su vehículo e irse, ante la mirada incrédula de vecinos, si bien este hecho orilló a que fuera un poco más fácil su captura.
Las autoridades detuvieron al sujeto identificado como Daniel 'N', de 64 años y, según reportes, afirmó que cometió el robo debido a que consideró que el balón podría ser "caro" y que pensaba "venderlo".