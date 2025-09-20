    Mundial 2026

    Detienen a persona que robó decoración para el Mundial 2026 y causa indignación

    Nuevo León se prepara para recibir la Copa del Mundo, aunque sujeto de 64 años provoca episodio oscuro.

    Por:
    Fernando Vázquez.

    México se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 y si bien la pasión entre el público mexicano va en aumento, esta alcanza a veces límites indeseables.

    Esto ocurrió en Nuevo León, una de las tres entidades mexicanas que recibirán partidos en el Mundial 2026, y específicamente en el municipio de Guadalupe, donde se encuentra el recinto que pasará a llamarse Estadio Monterrey para la disputa de la Copa del Muindo.

    Ahí, el Ayuntamiento de Guadalupe instaló adornos en víspera del Mundial 2026, uno de ellos, con uina portería y un balón grande y este último fue robado.

    Por medio de videos en redes sociales se da testimonio de cómo un hombre y una mujer se las ingeniapara llevarse el balón que formaba parte del mobiliario, para posteriormente subirlo a su vehículo e irse, ante la mirada incrédula de vecinos, si bien este hecho orilló a que fuera un poco más fácil su captura.

    Las autoridades detuvieron al sujeto identificado como Daniel 'N', de 64 años y, según reportes, afirmó que cometió el robo debido a que consideró que el balón podría ser "caro" y que pensaba "venderlo".

