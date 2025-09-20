Detienen a persona que robó decoración para el Mundial 2026 y causa indignación

México se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 y si bien la pasión entre el público mexicano va en aumento, esta alcanza a veces límites indeseables.

Esto ocurrió en Nuevo León, una de las tres entidades mexicanas que recibirán partidos en el Mundial 2026, y específicamente en el municipio de Guadalupe, donde se encuentra el recinto que pasará a llamarse Estadio Monterrey para la disputa de la Copa del Muindo.

Ahí, el Ayuntamiento de Guadalupe instaló adornos en víspera del Mundial 2026, uno de ellos, con uina portería y un balón grande y este último fue robado.

Por medio de videos en redes sociales se da testimonio de cómo un hombre y una mujer se las ingeniapara llevarse el balón que formaba parte del mobiliario, para posteriormente subirlo a su vehículo e irse, ante la mirada incrédula de vecinos, si bien este hecho orilló a que fuera un poco más fácil su captura.