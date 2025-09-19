    Mundial 2026

    Mundial 2026: la información que FIFA dio sobre los boletos para los estadios

    Estos son los países en donde solicitaron más boletos para la Copa del Mundo que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video FIFA da abrumadora información sobre los boletos para el Mundial 2026

    La FIFA dio a conocer el 'corte de caja' de la Fase de Preventa de boletos para el Mundial 2026 que tendrá como sedes Canadá, México y Estados Unidos y en donde hubo una alta demanda.

    De hecho, más de 4.5 millones de aficionados se inscribieron en la que fue la Primera Fase de venta de boletos, esta solamente para tarjetahbientes de Visa, patrocinador del evento.

    Además, se reveló los países con más demanda de entradas para la Copa del Mundo. En total, se recibieron solicitudes de 216 países.

    Estados Unidos es el país desde donde más se recibieron solicitudes, seguido de México y en tercer lugar Canadá, es decir, los tres países anfitriones ocupan los primeros puestos.

    Alemania ocupa el cuarto lugar, Inglaterra el quinto, mientras que Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia completan el Top 10.

    La Primera Fase se cerró este 19 de septiembre, mientras que la notificación para los usuarios seleccionados se hará a partir del 29 de septiembre.

