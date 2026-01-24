    Mundial 2026

    Pachuca será campo de entrenamiento de un equipo para el Mundial 2026

    Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, confirmó que serán campo de entrenamiento para una selección.

    Alonso Ramírez
    Video ¡Habrá fiesta en Pachuca! Se confirma como sede para el Mundial 2026

    El Mundial 2026 está a escasos meses de dar comienzo con el partido entre México y Sudáfrica, los ojos del mundo estarán puestos en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

    Para que se lleve a cabo, hay ciudades sedes como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, hay otras que servirán como campos de concentración y entrenamiento.

    Este sábado, Jesús Martínez confirmó que Pachuca será campo de entrenamiento de una selección para el Mundial 2026, todavía no se sabe cuál equipo será, pero ya se trabaja en todo lo necesario para cumplir con lo que pide FIFA.

    “Estamos seleccionados como campus donde va a venir alguna selección de las que van a estar participando, no podemos decir el nombre, porque la FIFA es la que va a mencionarlo, pero es una satisfacción enorme por todo el turismo que vamos a traer y por la responsabilidad que vamos a tener durante muchos días”.

    El presidente de Grupo Pachuca señaló que todas las instalaciones de Club Pachuca estarán disponibles para la selección que designen al Estado de Hidalgo.

    “Todas las instalaciones, hotel, el centro de convenciones, campos de entrenamiento, los vestidores, todo realmente”.

    Video FIFA revela centros de entrenamiento en México para el Mundial 2026
