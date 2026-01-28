    Mundial 2026

    Fechas del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en México

    El trofeo de la Copa del Mundo tendrá su gira en varias ciudades de México para millones de fans.

    Por:Antonio Quiroga
    El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegará a México y comenzará el Trophy Tour de Coca-Cola que este 28 de enero dio fechas y sedes para que todos los aficionados puedan tomarse una fotografía.

    A través de un evento este día en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, se informó que serán un total de nueve ciudades de la República Mexicana que tendrán el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

    FECHAS Y SEDES PARA EL TOUR DEL TROFEO DE LA COPA MUNDIAL


    Toda la cobertura del Trophy Tour Coca-Cola lo podrás seguir a través de las redes sociales de TUDN y todo arrancará a partir del 28 de febrero y hasta el 22 de marzo en una primera etapa.

    La segunda y última será en junio, en días previos a la inauguración del Mundial 2026 con el partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte).

    A continuación presentamos las ciudades, las sedes en cada localidad y las fechas en que estará el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en México:

    • Guadalajara: Estadio Guadalajara, 28 de febrero al 2 de marzo
    • León: Poliforum, 4 y 5 de marzo
    • Veracruz: WTC, 6 y 7 de marzo
    • Chihuahua: Centro de Convenciones, 9 y 10 de marzo
    • Querétaro: Centro de Convenciones, 11 y 12 de marzo
    • Monterrey: Estadio Monterrey, 14 al 16 de marzo
    • Puebla: Centro de Congresos, 18 y 19 de marzo
    • Mérida: Centro Internacional de Congresos, 21 y 22 de marzo
    • Ciudad de México: Utopía Mixiuhca, 5 al 8 de junio

    ¿Cuándo nace la Copa del Mundo de la FIFA?


    Si bien los Mundiales comenzaron en Uruguay en 1930, antes el trofeo que se otorgaba al campeón era denominado Jules Rimet en honor al presidente de la federación internacional de futbol que hizo posible el torneo mundial a nivel de selecciones.

    Ese trofeo sufrió un par de robos y una desaparición misteriosa y el último que lo ganó fue la Selección de Brasil en el Mundial de México 1970 con el astro Pelé al frente y con el Estadio Azteca como marco de un flamante campeón.

    La primera Copa del Mundo de la FIFA como se le conoce en la actualidad la conquistó Alemania Federal en 1974 tras imponerse a Países Bajos y ha sido el máximo galardón hasta la fecha en el mundo del futbol y el cual estará de visita en México en los próximos días.

