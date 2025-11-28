    Mundial 2026

    Cuauhtémoc Blanco habla y no deja bien parados a los jugadores del Tri por los abucheos

    El actual político e ídolo del América y de la Selección Mexicana se pronunció sobre lo ocurrido en los últimos juegos del Tri.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video El Cuau habla y no deja bien parados a los seleccionados por los abucheos

    Si de abucheos en México se trata, Cuauhtémoc Blanco sabe de lo que habla. No por nada fue ídolo del América y donde no le aplaudían le pitaban siempre. Y, el ahora diputado por Morena, criticó muy fuerte la actitud de los seleccionados mexicanos en los últimos partidos.

    Así que, tras la entrega del Premio Nacional del Deporte 2025, no pudo evitar responder sobre lo ocurrido en los duelos ante Paraguay, en el Alamodome, en Texas, y particularmente ante Uruguay en Torreón. Ambos de preparación rumbo a Mundial 2026.

    "Pues tienes que aguantarte. A final de cuentas si das un mal partido pues la gente paga un boleto por ver ganar a la Selección Mexicana o cualquier equipo, entonces la gente está en todo su derecho, en toda su razón en criticar a los jugadores", aseguró.

    Y de ahí pasó a la crítica.

    "Porque a final de cuentas ellos están dentro del campo y la afición lo que quiere es ver ganar a su selección. Al contrario, a mí sí me hubieran abucheado hubiera visto qué cosas estoy haciendo mal para mejorarlas", destacó.

    Ivar Sisniega: "Fue un buen año"

    Por su parte, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, no quiso responder directamente sobre los abucheos, pero sí sobre el Tri y su año.

    "La Selección Mexicana de futbol está trabajando bien, fue un buen año en general con dos triunfos importantes en la Nations League donde hemos ganado y en la Copa Oro donde ratificamos el nivel", explicó.

    Y añadió: "Entendíamos desde siempre que íbamos a finalizar el año con un calendario ante rivales difíciles y lo que buscamos en estos rivales era que Javier Aguirre tuviera la oportunidad de probar a los jugadores, cosa que hizo y pudo probar en situaciones adversas a los jugadores mexicanos".

    Sobre el sorteo del Mundial 2026, el directivo también tuvo palabras sobre la importancia que tendrá, sobre todo, para a preparación del representativo nacional.

    "Va a ser importante y va también probablemente a ayudarnos a definir los rivales que buscaremos justo antes de la Copa del Mundo dependiendo de los rivales que nos toquen en este sorteo", finalizó.

