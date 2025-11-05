    México

    ¿Cuánto cuesta la playera de México para el Mundial 2026?

    La Selección Mexicana reveló su jersey de local y de portero para jugar la Copa Mundial de la FIFA.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿La quieres? Esto cuesta la playera de México que usará en el Mundial 2026

    La Selección Mexicana presentó su nueva playera que usará en el Mundial 2026 y ya se conoce su costo, tanto en la versión aficionado, como en la versión jugador.

    El Tri volverá al tradicional color verde para sus partidos como local -administrativo- en la Copa Mundial de la FIFA de México, Estados Unidos y Canadá.

    El jersey tiene al frente una representación de la piedra del sol, que también se le conoce como calendario azteca y que la Selección Mexicana utilizó por primera vez en una camiseta durante el Mundial de Francia 1998.

    También se dio a conocer la playera de portero del Tri que es de color rosa mexicano y tiene patrones parecidos a los que usaba Jorge Campos cuando era seleccionado mexicano.

    ¿Qué precio tiene la playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

    La playera estará a la venta a partir de este jueves 6 de noviembre a través del sitio web de Adidas y en tiendas físicas.

    • Playera local de México versión jugador: 2,999 pesos (160 dólares)
    • Playera local de México versión aficionado: 1,999 pesos (105 dólares)
    • Jersey de portero México versión jugador: 3,199 pesos (170 dólares)
    • Jersey de portero México versión aficionado: 2,299 pesos (120 dólares)

    El Tri estrenará su nuevo uniforme este mismo mes cuando enfrente a Uruguay el sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila, y a Paraguay el martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas.

    Se espera que, en las próximas semanas, la Selección Mexicana y Adidas presenten la playera de visitante para el Mundial 2026, la cual se rumora será de color blanco.

    México conocerá a sus rivales de la Fase de Grupos el próximo viernes 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo de la Copa del Mundo en Washington, D.C.

