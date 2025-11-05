¿Cuánto cuesta la playera de México para el Mundial 2026?
La Selección Mexicana reveló su jersey de local y de portero para jugar la Copa Mundial de la FIFA.
La Selección Mexicana presentó su nueva playera que usará en el Mundial 2026 y ya se conoce su costo, tanto en la versión aficionado, como en la versión jugador.
El Tri volverá al tradicional color verde para sus partidos como local -administrativo- en la Copa Mundial de la FIFA de México, Estados Unidos y Canadá.
El jersey tiene al frente una representación de la piedra del sol, que también se le conoce como calendario azteca y que la Selección Mexicana utilizó por primera vez en una camiseta durante el Mundial de Francia 1998.
También se dio a conocer la playera de portero del Tri que es de color rosa mexicano y tiene patrones parecidos a los que usaba Jorge Campos cuando era seleccionado mexicano.
¿Qué precio tiene la playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?
La playera estará a la venta a partir de este jueves 6 de noviembre a través del sitio web de Adidas y en tiendas físicas.
- Playera local de México versión jugador: 2,999 pesos (160 dólares)
- Playera local de México versión aficionado: 1,999 pesos (105 dólares)
- Jersey de portero México versión jugador: 3,199 pesos (170 dólares)
- Jersey de portero México versión aficionado: 2,299 pesos (120 dólares)
El Tri estrenará su nuevo uniforme este mismo mes cuando enfrente a Uruguay el sábado 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila, y a Paraguay el martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas.
Se espera que, en las próximas semanas, la Selección Mexicana y Adidas presenten la playera de visitante para el Mundial 2026, la cual se rumora será de color blanco.
México conocerá a sus rivales de la Fase de Grupos el próximo viernes 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo de la Copa del Mundo en Washington, D.C.