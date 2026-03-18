Mundial 2026 Copa del Mundo: ¿Cuándo se juegan las semifinales? Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán el 14 y 15 de julio en Dallas y Atlanta.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 entrará en su penúltima etapa con solo cuatro equipos en competencia. Después de superar la fase de grupos y tres rondas de eliminación directa, las selecciones clasificadas a semifinales buscarán el pase al partido por el título.

Esta fase se jugará a partido único y marcará el último filtro antes de la Final programada para el 19 de julio.

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Fechas y sedes de las semifinales del Mundial 2026

Las semifinales se celebrarán solamente en Estados Unidos en las siguientes fechas:

Martes 14 de julio de 2026 – Dallas

Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98

Miércoles 15 de julio de 2026 – Atlanta

Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100

Los dos equipos vencedores avanzarán a la Final del Mundial 2026, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer lugar.

Cómo ver las semifinales del Mundial 2026

Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX,plataforma que transmitirá todos los partidos del torneo.

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Qué está en juego en las semifinales

Las semifinales definirán a las selecciones que competirán por el campeonato el domingo 19 de julio.